«الأوقاف» تعلن فتح باب التقدم للمشاركة في ورش البرامج الإعلامية للواعظات

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التسجيل للواعظات الراغبات في المشاركة في ورش البرامج الإعلامية «الإذاعية – التليفزيونية»، وذلك في إطار دعم المرأة وتمكينها، وكذلك في ضوء التعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للإعلام.

وذكرت الوزارة، أنه على الراغبات في دخول الاختبارات المؤهلة عليهن التسجيل على الرابط التالي، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه هنا.

رؤية الدولة المصرية

وكان قد أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن أن تلك البرامج ستكون بالتعاون مع الإذاعة والتليفزيون المصري، لافتا إلى أن مؤتمر الواعظات هو الأول من نوعه وطنيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا، وينعقد في ضوء رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة.

وأضاف أنه لا يوجد في أي دولة في العالم مثل عدد الواعظات بمصر أو يقاربه، لا اللاتي في الأزهر وحدهن ولا اللاتي في الأوقاف وحدهن، فما بالكم بهن مجتمعات، وهو شيء نفخر به، فكما نفخر بقرائنا العظام الذين بلغت أصواتهم الآفاق، نفخر بأداء هؤلاء الواعظات المتميزات.

وأكد وزير الأوقاف، أن عدد الواعظات المعتمدات وصل إلى 639، والمعينات 52 واعظة، مضيفا: يمكن لنا أن ننطلق بهذا المؤتمر الأول من نوعه إلى آفاق أوسع.

المؤتمر الأول للواعظات

وينعقد المؤتمر الأول للواعظات بعنوان: «تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع» يوم الأحد القادم 5 مايو بأكاديمية الأوقاف الدولية، ويناقش عددًا من القضايا من خلال ورش العمل التالية:

- ورشة الدعوة الإلكترونية.

-ورشة تطوير لقاء الطفل والبرنامج الثقافي للطفل.

- ورشة تطوير القوافل الدعوية للواعظات.

- ورشة دور الواعظات في خدمة المجتمع.

- ورشة المقارئ القرآنية.

- ورشة الوسائل الدعوية.