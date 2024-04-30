ما هو الدعاء الذي نهى عنه النبي؟.. «وكيل الأوقاف» يوضح

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، في فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هناك صيغًا للأدعية لا تصح ونهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما فيها من تمني الشر للنفس أو عدم قدرة الشخص على تحمل ما دعا به إذا وقع بالفعل.

الدعاء الذي نهى عنه النبي

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، صيغة دعاء نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعدما سمع عمه العباس بن عبد المطلب، يدعو به حيث كان يقول: «اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا»، متابعًا: «يعني في ناس بتتمنى ده، وبدل ما يكون العذاب في الآخرة شديد يبقى ربنا يعجل الابتلاء أو العذاب ده في الدنيا، وده غلط، وسيدنا النبي نهاه عن هذا الدعاء».

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «يا عباس يا عم رسول الله، إنك لن تطيق، ولكن سل الله العفو والعافية».

دعاء التوبة والرجوع إلى الله

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي سبحانك لا إله غيرك أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار أغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن أرحمني يا عفو أعفو عني يا رؤوف أرأف بي.

اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته واستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك، ولا يسعها إلا حلمك اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء.

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه واستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك واستغفرك من الذنوب التي لا يطلع عليها أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك، اللهم إني استغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها فاغفر لي يا أرحم الراحمين اللهم إني استغفرك لكل ذنب يدعو إلى غضبك أو يدني إلى سخطك أو يمل بي إلى ما نهيتني عنه أو يبعدني عما دعوتني إليه.