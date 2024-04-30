دينا الشربيني: أزمة صحية سبب وصفي بـ«السلعوة»

تحدثت الفنانة دينا الشربيني خلال ظهورها ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة عن أزمة وصفها بـ«السلعوة» أثناء ظهورها في أحد الدورات الخاصة بمهرجان الجونة .

دينا الشربيني تعلق على وصفها بـ السلعوة

قالت دينا الشربيني إن أكثر شيء ضايقها من الانتقادات التي تعرضت لها في حياتها هى وصفها بوصف السلعوة أثناء ظهورها في إحدى دورات مهرجان الجونة: «أنا كنت وقتها تعبانة وده اللي وجعنى علشان قبل الريد كاربت على طول كنت في المستشفي أخدت علاج اتسبب في نزول المياه من الجسم وأنا أصلا مبشربش مياه كتيرة».

دينا الشربيني: خرجت من المستشفى للريد كاربت

وتابعت الشربيني: «روحت المستشفي لأن حسيت إن هيجيلي أزمة قلبية واتعلقلى محاليل وطلعت من المستشفي على الريد كاربت على طول فكنت تعبانة وكان باين عليا وكنت خاسة أوي علشان كده زعلت لما اتريقوا عليا».