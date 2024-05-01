إزالة حظيرة مواشي بحي الجمرك لخطورتها على صحة المواطنين

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، بلاغا من الأهالي بوجود قطعة أرض حولها مالكها إلى حظيرة مواشي ما تسبب في انبعاث روائح كريهة وتلوث للبيئة، وسط مخاوف من إصابة السكان المجاورين لها بالأمراض.

حملة مكبرة

وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، شنت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك حملة مكبرة استجابة لشكاوى المواطنين بميدان المساجد خلف مستوصف أبي العباس، خوفا من انتشار الأمراض والأوبئة.

وضمت الحملة المكبرة، اللواء عبد الخالق حجازي، حكمدار وسط، ومأمور قسم الجمرك ورئيس وحدة المرافق بالحي ورئيس وحدة المسطحات المائيه والبيئة وسكرتير عام الحي، ووليد مرسي مدير عام المتابعة العامة بالمحافظة، والمهندس إسلام عودة مدير عام التدخل السريع بالمحافظة، وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، ومنطقه الجمرك الطبية وجميع الإدارات المعنية بالحي.

تعهد بعدم عودة المواشى

وأشارت رئيس حي الجمرك، إلى أنه بالمعاينة على الطبيعة تبين وجود سيارة نصف نقل محملة بعلف للحيوانات، وقطعة أرض حوالي 10× 10 أمتار مغلقة بألواح خشبية ومليئة بروث الحيوانات.

وعلى الفور، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتعهد صاحب المكان بعدم عودة المواشي، وقامت الإدارات المعنية والتنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية من إنذارات ومحاضر وخلافة.