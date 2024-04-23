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دراما المتحدة

ضياء رشوان: وسائل إعلام غربية تتلقف الشائعات وتحولها إلى حقائق

كتب:

شريف سليمان
11:22 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
الدكتور ضياء رشوان

الدكتور ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه من حين لآخر تأتي بعض محاولات الادعاء بمواقف غير متبناة من مصر، لكن اللافت أن هذه الادعاءات أحيانا تأتي على لسان الجانب الإسرائيلي، ونفس الادعاءات تأتي من جانب قوى تصنف نفسها على أنها معارضة للنظام المصري.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أنه في نفس الوقت تتهم إسرائيل مصر بأن لديها أنفاق تدخل منها الأسلحة والذخائر، وفي نفس الوقت تتبنى أطراف أخرى الموقف الإسرائيلي في بعض الأمور، فتتهم مصر بأنها لم تفعل شيئا للقضية الفلسطينية.

وتابع: هناك حالة من الضبابية الشديدة، ووسائل الإعلام، خاصة الغربية منها، تتلقف أحيانا بعض الشائعات وتحاول أن تحولها لحقائق، مؤكدا أنه لا يوجد داخل غزة صحفي أجنبي يحمل أي جنسية سوى الفلسطينية على الإطلاق منذ 7 أكتوبر.

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بقلم شريف سليمان