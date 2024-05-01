عمرو خليل: فلسطين في كل مكان رغم الروايات الزائفة للاحتلال الإسرائيلي

قال الإعلامي عمرو خليل، إن فلسطين في كل مكان واسمها يتردد على كل الألسن، وبينما يواصل جيش الاحتلال جرائمه في قطاع غزة، الجميع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وتبذل مصر كل ما في وسعها من أجل ذلك، ومن أجل أن يعترف العالم بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

فلسطين في كل مكان

وأضاف خليل، خلال تقديمه «من مصر»، على قناة القاهرة الإخبارية، «فلسطين في كل مكان، رغم كل محاولات إسرائيل طوال العقود الماضية طمس هذه الحقوق، ورغم مصادرة وسرقة الأراضي، رغم الاستيطان وجرائم المستوطنين، رغم القتل والاقتحامات والاعتقالات، رغم سيطرتها روايتها الزائفة على الرأي العام العالمي، رغم كل ذلك أصبحت فلسطين في صدارة المشهد العالمي».

إسرائيل في قفص الاتهام

وتابع: «أما إسرائيل فتقف في قفص الاتهام أمام العدالة الدولية، وكما تخضع حاليا لتحقيقات تجريها المحكمة الجنائية الدولية، تخضع لتحقيقات أخرى تجريها محكمة العدل الدولية».