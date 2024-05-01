عاجل.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن قضية الشيبي وحسين الشحات

رفض مسؤولي النادي الأهلي الدخول في حل ودي بشأن قضية حسين الشحات لاعب الفريق والمغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز القضية التي وصلت إلى المحاكم المدنية.

وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي في مداخلة هاتفية ببرنامج الهدف رفقة الإعلامي إبراهيم عبدالجواد : « لن يكون هناك حل ودي في قضية الشحات والشيبي ولابد أن يلتزم الجميع باللوائح سواء عن فيفا أو عن اتحاد الكرة وده عهد النادي الأهلي دائما إنه بيسير باللوائح التي تحكم كرة القدم وإحنا ماشيين بهذا الأمر في هذه الأزمة وعندما يصدر قرار سيكون حسب اللوائح فقط وهو ما ينتظره النادي الأهلي في هذه القضية».

ونشبت أزمة قوية بين الشيبي وحسين الشحات مع نهاية الموسم الماضي وصفع لاعب النادي الأهلي لاعب بيراميدز على وجهه ليتم اللجواء من جانب اللاعب المغربي للمحاكم المدنية وهو ما رفضه النادي الأهلي خاصة وأن هذا يخالف لوائح فيفا.

وكان محمد الشيبي لاعب بيراميدز خضع إلى التحقيق أمام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد شكوى الأهلي في قضية حسين الشحات، لاعب «الأحمر».

وقال مصدر داخل لجنة الانضباط باتحاد الكرة في تصريحات خاصة للوطن: «الشيبي خلال التحقيق معه، قال إنه كان ينتظر الحصول على حقه من اتحاد الكرة، لكنه فوجئ بإيقاف حسين الشحات مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه، بعدما وجه له صفعة على وجهه أمام الجميع وسبه، متسائلا: هل لو فعلت ذلك ضد حسين الشحات في مباراة الأهلي وبيراميدز المقبلة، ستكون العقوبة مثلما تمت على لاعب الأهلي؟».