«خطأ ليس بالحسبان».. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن قضية الشيبي والشحات

لا صوت يعلو فوق الحديث عن أزمة المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز وحسين الشحات نجم الأهلي، التي وصلت إلى ساحات القضاء في الفترة الأخيرة، بعدما لجأ المغربي إلى المحاكم المدنية من أجل تقديم شكوى ضد الشحات، بتهمة السب والقذف والاعتداء داخل الملعب.. فما آخر تطورات القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الشيبي والشحات؟

خبير تحكيمي يكشف مفاجآت جديدة حول قضية الشيبي والشحات

«خطأ لا يجب حدوثه».. هكذا تحدث عامر العمايرة خبير اللوائح، عن بعض الأخطاء التي وقعت بها لجنة الانضباط خلال التعامل في تحقيقات الشيبي والشحات، خاصة بعد الاستدعاء الأخير للشيبي أمام اللجنة للتحقيق معه بعد اللجوء إلى محكمة مدنية وليست رياضية، لكن اللاعب لم يحضر متسغلًا الأخطاء التي وقعت بها اللجنة.

كان من المفترض أن تكون لجنة الانضباط على دراية كاملة بمواعيد المباريات، وعدم استدعاء اللاعب قبل مباراة مهمة لفريقه بثلاث ساعات، وهذا الخطأ الذي لم يكن بالحسبان واستغله الشيبي وفريقه ولم يحضر للتحقيقات، إلى جانب عدم الاستماع إلى موكل عن اللاعب، أما الخطأ الأبرز فهو انتظار حضور الشيبي من الأساس، خاصة أن اللوائح تسمح بإصدار القرار النهائي وفقًا للمستندات المتاحة الخاصة بالقضية، في حال عدم حضور اللاعب، وذلك وفقًا لرواية العمايرة، في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة.

اللاعب يتجاهل إخطار اتحاد الكرة

اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أرسل خطابًا إلى بيراميدز، في وقت سابق؛ لإخطاره بضرورة حضور الشيبي إلى لجنة الانضباط للمثول إلى التحقيق، وذلك قبل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الجولة 10 من دوري NILE، ما جعل اللاعب يلتزم بموعد المباراة وعدم الحضور إلى جلسة التحقيقات.