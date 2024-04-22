عاجل.. تطور جديد في أزمة الشيبي وحسين الشحات

أخطر مسئولو لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، الدولي المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن نادي بيراميدز، للحضور إلى جلسة استماع ظهر يوم الأحد القادم، بعدما تخلف اللاعب عن الحضور في ثلاث جلسات من قبل لسماع أقواله في أزمته مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

خطاب رسمي من الجبلاية لـ بيراميدز بشان أزمة الشيبي والشحات

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»، وصول خطاب رسمي، اليوم الإثنين، إلى نادي بيراميدز، من اتحاد الكرة، يؤكد تحديد موعد جديد، الأحد المقبل، لحضور الشيبي إلى جلسة الاستماع مع لجنة الانضباط بشأن أزمة اللاعب مع حسين الشحات.

جدير بالذكر أن محمد الشيبي تغيب عن الحضور والمثول للتحقيق أمام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري، بعد أن جرى استدعاؤه أمس الأحد.