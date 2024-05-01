اندلاع حريق في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد دون معرفة الأسباب كتب: شريف سليمان 02:23 ص | الأربعاء 01 مايو 2024 اندلاع حريق اندلع حريق في منطقة الشعلة شمال غرب بغداد دون معرفة الأسباب، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: اندلاع حريق ضخم في مدينة الخليل بالضفة الغربية اندلاع حريق في شقة نجل فؤاد المهندس بالزمالك اندلاع حريق في محطة شينون النووية بفرنسا «القاهرة الإخبارية»: اندلاع حريق في مستوطنة كريات شمونة بعد استهدافها بقصف صاروخي اندلاع حريق إثر تسرب وقود في مدينة فولجوجراد الروسية روسيا تعلن اندلاع حريق في مسرحها الفكاهي وسط موسكو اندلاع حريق العراق بغداد بقلم شريف سليمان