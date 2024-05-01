«الشباب والرياضة» تنظم رحلات إلى الغردقة.. اعرف التفاصيل وشروط الاشتراك

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تنظيم رحلات إلى مدينة الغردقة للنشء، حيث يبدأ الفوج الأول من الرحلات في الفترة من 24 حتى 27 مايو المقبل، والثاني في الفترة 27 - 30 مايو المقبل.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها على فيس بوك، شروط رحلات مدينة الغردقة للنشء، كما يلي.

شروط رحلات الغردقة للنشء

وتتنوع الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لرحلات مدينة الغردقة التني تنظمها وزارة الشباب تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، كما يلي.

1- يشترط أن يكون المشارك في المرحلة العمرية من 14 حتى 17 عاما.

2- ملء استمارة الاشتراك وإرفاق صورة شهادة ميلاد وصورة بطاقة ولي الأمر.

3- تقديم إقرار موافقة ولي الأمر وتعهده بخلو المشارك من الأمراض المزمنة.

كيفية التسجيل في رحلات الغردقة

على الراغبين في السفر إلى مدينة الغردقة تسجيل بياناتهم من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء في مقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن برنامج الرحلة المعلن عنها إلى الغردقة زيارة عدد من الأماكن السياحية، منها متحف الأحياء المائية، إضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية.