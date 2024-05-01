«قبل السفر إلى الأراضي المقدسة».. عناوين مراكز تطعيمات الحج في المحافظات

يستعد حجاج بيت الله الحرام للسفر بنهاية الشهر الجاري في أول أفواج الحج السياحي بأشكاله المختلفة، وحج الجمعيات الخيرية والتضامن ووزارة الصحة، حيث أعلنت وزارة الصحة أماكن الحصول على تطعيمات الحج خاصة في المحافظات المختلفة والقرى والأماكن البعيدة، للتسهيل على الحجاج للحصول على التطعيمات اللازمة والشهادة الصحية الواجب توافرها قبل السفر.

عناوين مراكز تطعيمات الحج

ونشرت وزارة الصحة عبر حسابها على فيس بوك، عناوين ومراكز الحصول على تطعيمات الحج، كما يلي.

تطعيمات الحج

وبالنسبة للتطعيمات التي يجب أن يحصل عليها الحاج قبل السفر، فهي «لقاح الإنفلونزا الموسمية - التطعيم الرباعي - التطعيم ضد الحمى الصفراء - التطعيم ضد شلل الأطفال - التطعيم الفيروس الثلاثي - تطعيمات فيروس كورونا».

أولى رحلات الحج السياحي

وكانت الجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أعلنت أنّ أولى رحلات الحج السياحي «طيران» تبدأ خلال الـ5 أيام الأخيرة من شهر ذي القعدة، وعدد حجاج السياحة هذا العام «طيران» يبلغ نحو 17 ألف حاج، منهم 13 ألفا بالمستوى الاقتصادي، و4 آلاف بالمستوى السياحي فئة الـ5 نجوم.