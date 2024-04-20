عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة القاهرة.. «الصحة» توضح التفاصيل
كتب:
كريم روماني
02:54 ص | السبت 20 أبريل 2024
الحجاج - صورة أرشيفية
كشفت وزارة الصحة والسكان، عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة القاهرة، موضحة أنها تشتمل على 18 مكتبا لتلقي التطعيمات منهم مكتب صحة مجاورة 5 «15 مايو» ومكتب صحة الشروق، وحدائق القبة، والمعادي وقصر النيل، والأسمرات والعباسية والمنيل.
عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة
ترصد «الوطن» في السطور التالية، عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة القاهرة، وهي كالآتي:
- مكتب صحة مجاورة 5 ، 15 مايو.
مجاورة 5 بجوار مدرسة مصطفى نصار مركز طبي 63
- الشروق
مدينة الشروق مركز طبي 63
- مكتب صحة حدائق القبة
3 شارع مدحت نور خلف قسم شرطة الحدائق
- مكتب تطعيم الحجر الصحي بالمطار
صالة 1 مطار القاهرة
- مكتب صحة المحكمة
32 شارع الحجاز أمام محكمة مصر الجديدة
- مكتب صحة نصر ثان
الحي السادس خلف مدرسة صفية زغلول
- مكتب صحة الشريف
37 شارع محمد الهواري بجوار مترو الخلفاوي – شبرا
- مكتب صحة المعادي
71 ميدان التعاون – المعادي
- مكتب صحة عابدين
197 شارع التحرير
- مكتب صحة قصر النيل
7 شارع رضا من شارع المبتديان – السيدة زينب
- مكتب صحة نصر أول
14 شارع عمارات رابعة – طريق النصر
- مكتب صحة التجمع الأول
المجاورة العاشرة أمام جهاز التجمع – القاهرة الجديدة.
- مكتب صحة الست خضرة.
شارع راغب تقاطع شارع برهان – حلوان.
- مكتب صحة الأسمرات.
شارع 9 حي الأسمرات – المقطم.
- مكتب صحة حدائق حلوان المعصرة.
شارع خالد بن الوليد أمام قسم شرطة المعصرة.
- مكتب صحة العباسية.
2 شارع المستشفى الإيطالي بالعباسية.
- مكتب صحة المنيل.
15 شارع إبراهيم باهر زغلول – المنيل.
- مكتب صحة الأندلس.
شارع مؤسسة الزكاة بجوار جراحات اليوم الواحد.