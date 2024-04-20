عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة القاهرة.. «الصحة» توضح التفاصيل

كشفت وزارة الصحة والسكان، عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة القاهرة، موضحة أنها تشتمل على 18 مكتبا لتلقي التطعيمات منهم مكتب صحة مجاورة 5 «15 مايو» ومكتب صحة الشروق، وحدائق القبة، والمعادي وقصر النيل، والأسمرات والعباسية والمنيل.

عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة

ترصد «الوطن» في السطور التالية، عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة القاهرة، وهي كالآتي:

- مكتب صحة مجاورة 5 ، 15 مايو.

مجاورة 5 بجوار مدرسة مصطفى نصار مركز طبي 63

- الشروق

مدينة الشروق مركز طبي 63

- مكتب صحة حدائق القبة

3 شارع مدحت نور خلف قسم شرطة الحدائق

- مكتب تطعيم الحجر الصحي بالمطار

صالة 1 مطار القاهرة

- مكتب صحة المحكمة

32 شارع الحجاز أمام محكمة مصر الجديدة

- مكتب صحة نصر ثان

الحي السادس خلف مدرسة صفية زغلول

- مكتب صحة الشريف

37 شارع محمد الهواري بجوار مترو الخلفاوي – شبرا

- مكتب صحة المعادي

71 ميدان التعاون – المعادي

- مكتب صحة عابدين

197 شارع التحرير

- مكتب صحة قصر النيل

7 شارع رضا من شارع المبتديان – السيدة زينب

- مكتب صحة نصر أول

14 شارع عمارات رابعة – طريق النصر

- مكتب صحة التجمع الأول

المجاورة العاشرة أمام جهاز التجمع – القاهرة الجديدة.

- مكتب صحة الست خضرة.

شارع راغب تقاطع شارع برهان – حلوان.

- مكتب صحة الأسمرات.

شارع 9 حي الأسمرات – المقطم.

- مكتب صحة حدائق حلوان المعصرة.

شارع خالد بن الوليد أمام قسم شرطة المعصرة.

- مكتب صحة العباسية.

2 شارع المستشفى الإيطالي بالعباسية.

- مكتب صحة المنيل.

15 شارع إبراهيم باهر زغلول – المنيل.

- مكتب صحة الأندلس.

شارع مؤسسة الزكاة بجوار جراحات اليوم الواحد.