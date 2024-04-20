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عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة القاهرة.. «الصحة» توضح التفاصيل

كتب:

كريم روماني
02:54 ص | السبت 20 أبريل 2024
الحجاج - صورة أرشيفية

الحجاج - صورة أرشيفية

كشفت وزارة الصحة والسكان، عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة القاهرة، موضحة أنها تشتمل على 18 مكتبا لتلقي التطعيمات منهم مكتب صحة مجاورة 5 «15 مايو» ومكتب صحة الشروق، وحدائق القبة، والمعادي وقصر النيل، والأسمرات والعباسية والمنيل.

عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة 

ترصد «الوطن» في السطور التالية، عناوين مكاتب تطعيمات الحج والعمرة بمحافظة القاهرة، وهي كالآتي: 

- مكتب صحة مجاورة 5 ، 15 مايو.

مجاورة 5 بجوار مدرسة مصطفى نصار مركز طبي 63

- الشروق

مدينة الشروق مركز طبي 63

- مكتب صحة حدائق القبة

3 شارع مدحت نور خلف قسم شرطة الحدائق

- مكتب تطعيم الحجر الصحي بالمطار

صالة 1 مطار القاهرة

- مكتب صحة المحكمة

32 شارع الحجاز أمام محكمة مصر الجديدة

- مكتب صحة نصر ثان

الحي السادس خلف مدرسة صفية زغلول

- مكتب صحة الشريف

37 شارع محمد الهواري بجوار مترو الخلفاوي – شبرا

- مكتب صحة المعادي

71 ميدان التعاون – المعادي

- مكتب صحة عابدين

197 شارع التحرير

- مكتب صحة قصر النيل

7 شارع رضا من شارع المبتديان – السيدة زينب

- مكتب صحة نصر أول

14 شارع عمارات رابعة – طريق النصر

- مكتب صحة التجمع الأول

المجاورة العاشرة أمام جهاز التجمع – القاهرة الجديدة.

- مكتب صحة الست خضرة.

شارع راغب تقاطع شارع برهان – حلوان.

- مكتب صحة الأسمرات.

شارع 9 حي الأسمرات – المقطم.

- مكتب صحة حدائق حلوان المعصرة.

شارع خالد بن الوليد أمام قسم شرطة المعصرة.

- مكتب صحة العباسية.

2 شارع المستشفى الإيطالي بالعباسية.

- مكتب صحة المنيل.

15 شارع إبراهيم باهر زغلول – المنيل.

- مكتب صحة الأندلس.

شارع مؤسسة الزكاة بجوار جراحات اليوم الواحد.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.