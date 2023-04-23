كل ما تريد معرفته عن تطعيمات الحج.. منها إلزامية على «ضيوف الرحمن»

أقل من 8 أسابيع أصبحت تفصل المسلمين عن موعد فريضة الحج الأعظم والوقوف على جبل عرفات لأداء فريضة الحج، لكل المسلمين الذين يستعدون لأداء الحج هذا العام، خاصة بعد انتهاء كل التجهيزات الخاصة بحجاج القرعة والفائزين، بالنسبة لكل من حجاج الجميعات الأهلية ووزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، في حين لم يبقَ إلا قرعة الحج السياحي التي ستعلن رسميا في 29 أبريل الجاري.

كل ما تريد معرفته عن تطعيمات الحج

ويُعتبر الحصول على الشهادة الصحية من خلال مكاتب تطعيم الحجاج ، والتى توفرها وزارة الصحة فى جميع مدن الجمهورية، وفيما يلى تستعرض «الوطن» أهم التطعيمات الإلزامية على جميع المسلمين الذين يستعدون لاداء فريضة الحج هذا العام.

1- لقاح الإنفلونزا الموسمية

- يحصل عليها جميع الحجاج قبل السفر بـ15 يومًا على الأقل، خاصة المسنين، أو الحجاج الذين يعانون من نقص في المناعة، بالإضافة لأصحاب الأمراض المزمنة، والحوامل في الشهر الرابع من الحمل، والذين يعانون من مرض السمنة المفرطة، بالإضافة إلى السيدات الحوامل من الشهر الرابع.

2- التطعيم الرباعي

التطعيم الرباعي ضد كل من الحمى الشوكية ومرض التهاب السحايا والنيسيرية، وهو أحد التطعيمات الإلزامي على جميع الحجاج قبل السفر الى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج بنحو 10 أيام على الأقل.

3- التطعيم ضد الحمى الصفراء

هو التطعيم ضد الحمى الصفراء، إلزامي تفرضه السعودية على جميع الحجاج القادمين من الدول الأفريقية وبعض دول بأمريكا الجنوبية، بسبب انتشار مرض الحمى الصفراء بها، يحصل عليه الحجاج قبل السفر بـ 10 أيام على الأقل.

4- التطعيم ضد شلل الأطفال

هو تطعيم يحصل عليه الحجاج قبل السفر بشهر، خاصة من المناطق التى يكثر فيها مرض شلل الأطفال.

5- التطعيم الفيروس الثلاثي

تطعيم الفيروس الثلاثي، يحصل عليه الحجاج قبل السفر بـ15 يوما، ويشمل على كل من الحصبة الألمانية والحصبة، والنكاف، يحصل عليه جميع الفئات العمرية.

تطعيمات فيروس كورونا

هذا بالإضافة إلى التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا، وتتضمن 4 أنواع مختلفة من التطعيمات وهي كل من «فايزر، جونسون، موديرنا، أسترازينكا».