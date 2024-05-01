«8 الصبح» يرصد افتتاح ورش عمل طلاب «التعليم الفني»

استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة «dmc» تقديم الإعلاميين آية جمال الدين وأسماء يوسف، المعرض السنوي وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني في القاهرة تحت عنوان «ابدع واصنع» بإشراف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّه يتم تنظيم ورش عمل لأعمال الطلاب يشرف عليها المعلمين، لاستخراج المنتج على أعلى مستوى، قائلا: «ده الفرق بينا وبين التعليم العام».

أوضح الدكتور عمرو سامي، مدير التعليم الصناعي أنّ الدستور المصري تناول تطوير التعليم الفني في نص صريح، موضحا أنّ الورشة كان هدفها إبراز جهود الطلبة خلال فترة التعليم: «شارك في المعرض 32 مدرسة بأقسام (زراعي وفندقي وصناعي)، وضمّ المعرض العديد من المنتجات المتنوعة للطلاب من مأكولات وحلويات ومخبوزات ومشغولات يدوية، وملابس جاهزة وتريكو وتطريز ومفروشات وسجاد ولوحات فنية ومنتجات زراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والعصائر والمخللات والخضراوات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.