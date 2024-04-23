أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، جدول امتحانات التعليم الفني الصناعي، بمختلف الصفوف الثانوية الترم الثاني، والمقرر أن يبدأ منتصف مايو.

جدول امتحانات التعليم الفني الصناعي الترم الثاني بالدقهلية

وأشار«شعبان» أنه تم تحديد جدول التعليم الفني كالتالي:

- الصف الأول عمال:

- الاثنين 13 مايو مادة الرياضيات وخامات كهربية وخامات وخامات نسجية وتكنولوجيا المعدات والصيانة وخامات

- الأربعاء 15 مايو فيزياء عامة ودراسات اجتماعية، ومبادئ كهرباء ومبادئ كهرباء وتركيب نسجية، وميكانيكا الغزل، وتكنولوجيا الخامات والمواد.

- السبت 18 مايو مادة تربية وطنية وكادة الكيمياء والأمن الصحي والصحة المهنية

- الصف الأول المهني:

- الأربعاء 8 مايو مادة اللغة العربية

- السبت 11 مايو مادة التربية الدينية وتكنولوجيا الخامات والالات المعدنية وتكنولوجيا الخامات والمواد وعمليات وتكنولوجيا عازة وأساسيات الهندسة الكهربية، ووتراكيب نسجيةوتكنولوحيا.

- الاثنين 13 مايو مادة الرياضيات ومادة الخامات وتراكيب نسجية وخامات نسجية وتكنولوجيا العمليات وتطبيقاتها مادة خامات

- الأربعاء 15 مايو. اللغة الأجنبية والمن الصناعي والسلامة المهنية، وتكنولوجيا الأجهزة والمعدات، وواجهزة قياسية ومعدات.

- السبت 18 مايو مادة الفيزياء العامة ومبادئ كهرباء ورسم هندسي.

- الصف الثاني

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