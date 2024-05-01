«شقو» يقترب من تحقيق 60 مليون جنيه إيرادات في شباك التذاكر

تصدر فيلم شقو بطولة عمرو يوسف قائمة الإيرادات للأسبوع الثالث على التوالي منذ طرحه في دور العرض السينمائي خلال موسم عيد الفطر السينمائي، إذ حقق في آخر 24 ساعة بالسينمات إيرادات وصلت لـ594 ألف جنيه، وذلك عن أمس الثلاثاء بحسب تقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

إيرادات فيلم شقو

ووصل إجمالي إيرادات فيلم شقو بدور العرض السينمائي لـ 59.5 مليون جنيه، من بينها 7.3 مليون جنيه في الأسبوع الثالث للعرض، بينما حقق الفيلم في أسبوعه الأول 42.5 مليون جنيه أما الثاني لم يحقق سوى 9.7 مليون جنيه.

تفاصيل فيلم شقو

يجمع فيلم شقو في بطولته كلا من عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ووليد فواز، بالإضافة إلى محمد جمعة، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف على رأسهم النجمة يسرا، الفنان عباس أبو الحسن، والمطرب الشعبي محمود الليثي، والفيلم من إخراج كريم السبكي.