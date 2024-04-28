فيلم «شقو» لـ عمرو يوسف يتجاوز الـ57 مليون جنيه في 19 يوما

حقق النجم عمرو يوسف، بفيلمه شقو، إيرادات بلغت 57 مليونًا و404 آلاف جنيه في 19 يومًا فقط، ليتربع على قمة إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك.

منافسة فيلم شقو

شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف، وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك، على صعيد آخر بدأ وبنجاح كبير العرض التجاري للفيلم في السعودية والإمارات وباقي دول العالم.

تفاصيل فيلم شقو

فيلم شقو تدور أحداثه حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي.