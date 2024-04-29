فيلم شقو يتصدر المركز الأول بالسينما.. يحقق 807 آلاف جنيه في 24 ساعة

تصدّر فيلم شقو بطولة الفنان محمد ممدوح، وعمرو يوسف المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأولى في موسم عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم شقو لـ عمرو يوسف

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم شقو حقق أمس 807 ألف جنيه بدور العرض، وجاء في المركز الأول منذ بداية عرضه بدور العرض في موسم عيد الفطر.

قصة فيلم شقو

تأتي قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

أبطال وصناع فيلم شقو

يقود بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، ويسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومحمد جمعة، وعباس أبو الحسن، من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

المنافسة بموسم عيد الفطر

وشهد موسم عيد الفطر السينمائي منافسة بين 4 أفلام جديدة في السينمات هي: شقو بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وإخراج كريم السبكي، فاصل من اللحظات السعيدة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد إخراج أحمد الجندي، عالماشي بطولة علي ربيع وإخراج محمد حمدي الخبيري، بالإضافة إلى فيلم أسود ملون بطولة أحمد فتحي وبيومي فؤاد إخراج حسن البلاسي، كما يستمر فيلم الحريفة العرض في السينمات.