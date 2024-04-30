فيلم شقو يحافظ على صدارته بشباك التذاكر.. تجاوز 700 ألف جنيه في 24 ساعة

تصدر فيلم شقو المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة، وهو من بطولة عمرو يوسف، وتأتي قصة فيلم شقو في إطار ملئ بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة على القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

إيرادات فيلم شقو لـ عمرو يوسف

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم شقو لعمرو يوسف يتصدر المرتبة الأولى ويحقق 705 ألف جنيه أمس بدور العرض.

قصة فيلم شقو

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون الذين يمارسون أنشطة إجرامية ومشبوهة، إلا أن ذلك يقودهم إلى أزمات كبيرة لها عواقب خطيرة.

أبطال فيلم شقو

يقود بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.

المنافسة ضمن موسم عيد الفطر

وطرح فيلم شقو للمنافسة في موسم عيد الفطر المبارك، على صعيد آخر بدأ وبنجاح كبير العرض التجاري للفيلم في السعودية والإمارات وباقي دول العالم.