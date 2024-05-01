أمريكا تنوي إعادة تصنيف الماريجوانا كمخدرات أقل خطورة

قررت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية التحرك لإعادة تصنيف الماريجوانا كمخدرات أقل خطورة، وهو تحول تاريخي لأجيال من سياسة المخدرات الأمريكية يمكن أن يكون له آثار واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.

لن يشرع الماريجوانا بشكل كامل للاستخدام الترفيهي

وبحسب شبكة «سي بي إس نيوز» فإن اقتراح إدارة مكافحة المخدرات، الذي لا يزال يتعين مراجعته من مكتب البيت الأبيض للإدارة والميزانية، سيعترف بالاستخدامات الطبية للقنب الهندي «مخدر الحشيش»، ويعترف بأن احتمال تعاطيه أقل من بعض أخطر المخدرات في البلاد، ومع ذلك، فإنه لن يشرع الماريجوانا بشكل كامل للاستخدام الترفيهي.

أدوية الجدول الثالث مواد خاضعة للرقابة والقواعد واللوائح

بمجرد توقيع مكتب الإدارة والميزانية، ستتلقى إدارة مكافحة المخدرات التعليق العام على خطة نقل الماريجوانا من تصنيفها الحالي كأحد أدوية الجدول الأول إلى جانب الهيروين وعقار إل إس دي، وستنتقل إلى الجدول الثالث، وذلك بعد توصية من إدارة الصحة والخدمات الإنسانية الفيدرالية.

ولا تزال أدوية الجدول الثالث مواد خاضعة للرقابة وتخضع للقواعد واللوائح، والأشخاص الذين يتاجرون بها دون إذن قد يواجهون الملاحقة الجنائية الفيدرالية.