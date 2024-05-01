مع ترقب قرار الفيدرالي.. تراجع سعر الذهب عالميا دون 2300 دولار

انخفض سعر الذهب اليوم الأربعاء ليتداول دون مستوى 2300 دولار للأوقية، ويقترب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع، ويعود ذلك إلى حذر المستثمرين قبل اجتماع السياسة النقدية القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ تزداد مخاوف المستثمرين من أن يُقرر البنك الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة ممتدة.

ويوم الثلاثاء، انخفض المعدن أكثر من 2% مع ارتفاع الدولار، وعوائد سندات الخزانة على خلفية بيانات الأجور الأمريكية القوية، وارتفع مؤشر تكلفة العمالة في الولايات المتحدة، وهو مقياس رئيسي لأجور العمال المدنيين، أكثر من المتوقع بنسبة 1.2% في الربع الأول.

سعر الذهب عالميا

كما تراجع المتداولون عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام في الأسابيع الأخيرة، بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والتضخم العنيد.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، ما يقوض جاذبيتها، بحسب مزود البيانات الاقتصادية trading economics.

وقال مجلس الذهب العالمي إن الطلب العالمي على الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 3% إلى 1238 طنا في الربع الأول، وهي أقوى بداية لعام منذ عام 2016.

توقعات سعر الذهب عالميا

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.55 دولار في أبريل 2024.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 225.79 دولارًا أمريكيًا للأوقية، أو 10.95% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يجرى تداول الذهب عند 2373.30 دولارًا أمريكيًا للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتداول عند 2443.81 دولار خلال 12 شهرًا.