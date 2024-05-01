تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-5-2024

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1-5-2024، حيث انخفض عيار 21 نحو 20 جنيهًا وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، ومؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 20 جنيهًا خلال بداية تعاملات اليوم، ليسجل 3055 جنيهًا مقارنة بـ3075 جنيهًا عقب تراجعه، عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3491 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2619 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2037 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفًا و440 جنيها.