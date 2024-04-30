تراجع أسعار الذهب الآن.. عيار21 يخسر 15 جنيها

سجلت أسعار الذهب تراجعا مفاجئا الآن بمحلات الصاغة المصرية، ليخسر جرام الذهب عيار21 نحو 15 جنيهًا متراجعًا إلى مستوى 3075 جنيهًا للجرام، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الذهب الآن بمحلات الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في 3514 جنيهًا للشراء، 3491 جنيها للبيع، مقارنة مع أسعار منتصف التعاملات 3520 جنيهًا للشراء، 3585 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الآن في محلات الصاغة 3075 جنيهًا للشراء، 3055 جنيهًا للبيع، مقارنة مع 3090 جنيهًا للشراء، 3070 جنيهًا للبيع أسعار منتصف التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية، 2636 جنيهًا للشراء، 2619 جنيهًا للبيع، مقارنة مع 2649 جنيهًا للشراء، 2632 جنيهًا للبيع، أسعار فترة منتصف التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن، 2050 جنيهًا للشراء، و2036 جنيهًا للبيع، مقارنة مع أسعار منتصف التعاملات عند 2060 جنيهًا للشراء، و2046 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحلات الصاغة 24 ألفا و600 جنيه.