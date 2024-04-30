«التعليم» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة المدارس للسباحة وألعاب القوى

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بطولة الجمهورية للمدارس للسباحة «سباقات اليوم الأول» للمرحلة الثانوية (بنين)، وذلك في إطار الاهتمام برعاية مواهب وقدرات الطلاب ورفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب المدارس.

وقالت الدكتورة جيهان علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية، إنه تم إعلان نتائج بطولة الجمهورية للمدارس للسباحة «سباقات اليوم الأول»، حيث فاز بالمركز الأول جون وائل ناجي مسعد من محافظة القاهرة في سباق 50 م حرة، كما تصدر المركز الأول محمود تامر محمود عبد المجيد القاضي من محافظة الجيزة فى مسابقة 50م صدر، أما فى مسابقة 100م فراشة فحصل على المركز الأول عمر شريف حامد من محافظة القاهرة، فضلًا عن حصول عبد الرحمن خالد زكريا حسين من محافظة القاهرة على المركز الأول، فى مسابقة 100م ظهر.

وفي مسابقة 200م حرة فاز بالمركز الأول إياد أحمد زكريا بيومي من محافظة الجيزة، وفى مسابقة 200م صدر فاز بالمركز الأول عمر تامر أحمد السيد من محافظة القاهرة، أما فى 400م متنوع فقد فاز بالمركز الأول ياسين محمد عبد الجواد سعيد عبد الجواد من محافظة الإسكندرية، إضافة إلى فوز محمد عصام عبده محمود من محافظة الإسماعيلية بالمركز الأول فى مسابقة 1500م حرة، أما لمسابقة 4 × 100 متنوع فقد حصل على المركز الأول ياسين محمد عبد الجواد سعيد، وبلال محمد محمد محمد بدر عويس، وبلال خالد محمد حسن عبد الباقي، محمد أيمن إبراهيم أمين من محافظة الإسكندرية.

بطولة الجمهورية للمدارس لألعاب القوى

وفي ذات السياق، نظمت الوزارة بطولة الجمهورية للمدارس لألعاب القوي (للمراحل الثلاث) بمدينة الإسكندرية (باستاد الاسكندرية) في الفترة من 28 أبريل إلى 29 أبريل 2024، في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأنشطة الرياضية وصقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية ودورها فى تكوين الشخصية المتكاملة واكتشاف المواهب الرياضية والإبداعية لدى الطلاب.

وتم إعلان نتائج البطولة بالنسبة للمرحلة الابتدائية فى مسابقة 50م عدو وفاز بالمركز الأول يوسف محمد أحمد غريب بمحافظةالأسماعيليه، وفاز بالمركز الأول فى سباق 600م جرى استيفن ناجي مجدي جرجس محافظة المنوفية، وفى سباق 200 م عدو فاز بالمركز الأول أدم محمد مصطفى عبد الرؤوف محافظة السويس، وفي سباق 1ك مشي فاز بالمركز الأول شريف خالد محمد عبد العليم محافظة الاسكندرية.

وفي سباق الوثب العالي، فاز بالمركز الأول اسيم عاصم إبراهيم علي محافظة القاهرة، وفي سباق الوثب الطويل فاز بالمركز الأول علي عمرو علي محافظة القاهرة، وفي سباق دفع الجلة فاز بالمركز الأول صهيب محمد حامد إبراهيم من محافظة المنوفية.

مسابقة المرحلة الإعدادية

وبالنسبة للمرحله الإعدادية، فاز بالمركز الأول محمود السيد محمد علي محافظة الشرقية فى مسابقة 100م حواجز إعدادى، وفى سباق دفع الجلة فاز بالمركز الأول عبد الله مصطفى رجب غنيم من محافظة الدقهلية، وفى سباق الوثب الطويل وسباق 100م عدو فاز بالمركز الأول مازن محمود أحمد محمود من محافظة الإسماعيلية، وفي سباقي 1500 م عدو، و800 م عدو فاز محمد محمود فتحى عبدالوهاب محافظة الجيزة بالمركز الأول، وفي سباقي 300 م عدو، و200م عدو فاز بالمركز الأول محمد محمود عبد المنعم عيد محافظة القاهرة، وفي سباق 5ك مشى إعدادي فاز بالمركز الأول محمد رجب أحمد عبد الفتاح محافظة القليوبية، وفي سباق 3000م جري فاز بالمركز الأول علي كرم أحمد إبراهيم من محافظة قنا.

وبالنسبة لنتائج المرحلة الثانوية فى سباق 100م عدو، فاز بالمركز الأول يوسف محمد كمال زيدان من محافظة البحيرة، وفي سباق 400م عدو فاز بالمركز الأول عادل اسلام السيد الجبالي خضير من محافظة المنوفية، وفى سباق 110 م حواجز، فاز بالمركز الأول زياد محمد يحيى ابراهيم محافظة القاهرة، وفي سباق 1500م عدو فاز بالمركز الأول محمد فوزي محمود عبد الرحمن محافظة الفيوم، وفى سباق الوثب الطويل فاز بالمركز الأول باسل سامح محمد محمود محافظة القاهرة، وفى سباق رمي الرمح فاز بالمركز الأول زياد أيمن سمير زكي محافظة الشرقية، وفى مسابقة دفع الجلة ٦ك فاز بالمركز الأول ادم حازم فؤاد محمد محافظة القاهرة.

وفي مسابقة 10 ك مشي فاز بالمركز الأول زياد شريف أنيس من محافظة الفيوم، وفي مسابقة 400 م حواجز فاز بالمركز الأول يوسف اسماعيل هاشم اسماعيل محافظة الجيزة، وفى سباق 200 م عدوفاز بالمركز الأول ياسين رامي محمد ابراهيم محافظة الإسكندرية.

وفي مسابقة 5000 جري، فاز بالمركز الأول يوسف بكر أحمد أبو بكر محافظة الاسكندرية، وسباق وثب عالي فاز بالمركز الأول عمر انس السيد سليمان محافظة الاسكندرية، وسباق وثب ثلاثي فاز بالمركز الأول باسل سامح محمد محمود الجمال محافظة القاهرة، وفى سباق 800 م عدو فاز بالمركز الأول سيف محمد حسن محمد من محافظة القاهرة.