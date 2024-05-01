لتعليم البرمجة.. تطوير ورفع كفاءة معامل الحاسب الآلي في 3000 مدرسة

اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث تطوير المنظومة التعليمية، من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات.

رفع كفاءة معامل الحاسب الآلى في 3 آلاف مدرسة

وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على تطوير ورفع كفاءة معامل الحاسب الآلي في 3 آلاف مدرسة، كمرحلة أولى، على أن يجرى التنسيق لاستكمال رفع كفاءة معامل الحاسب الآلي في المدارس على مستوى الجمهورية بالمراحل اللاحقة.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين يترأسها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ الخطوات الإجرائية لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع.