وزيرة الثقافة في زيارة لبيت العود العربي بأبو ظبي

زارت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بيت العود العربي في أبو ظبي، بهدف تعزيز التعاون، خاصة في مجال الموسيقى العربية، ودعم الموسيقيين الشباب.

وخلال الزيارة، التقت نيفين الكيلاني الفنان الكبير نصير شمة مؤسس بيت العود العربي، وناقش الجانبان تكثيف التعاون بين بيوت العود التي أسسها الفنان نصير شمة بعدد من الدول العربية، والتي كانت انطلاقتها ببيت العود العربي في القاهرة.

وزيرة الثقافة تلتقي نصير شمة مؤسس بيت العود

كما أجرت نيفين الكيلاني، جولة تفقدية بأقسام بيت العود، وشاهدت عن كثب مختلف الأنشطة التي يقوم بها البيت لدعم فن العزف على العود، ومنها ورش العمل التي يقدمها بيت العود للشباب، لتعليمهم كيفية العزف على العود، والحفلات الموسيقية التي يستضيفها بيت العود، وجهود توثيق فن العزف على العود وتطوير الآلة.

وأكدت وزيرة الثقافة أهمية دور بيت العود في دعم الشباب وتشجيعهم على تعلم الموسيقى العربية، مشيدة بالجهود التي يبذلها الفنان نصير شمه في هذا المجال.

جدير بالذكر أنَّ بيت العود العربي هو مؤسسة ثقافية غير ربحية، تأسست في القاهرة، بهدف الحفاظ على تراث الموسيقى العربية ونشره.