نائب رئيس اتحاد العمال: الدولة أولت اهتماما كبيرا بملف العمالة غير المنتظمة

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن تاريخ نضال العمال ممتد على مدار أعوام كثيرة، ومصر تحتفل بعيد العمال منذ 100 عام، موضحا أن العمال بذلوا كثيرا من الجهود لبناء تاريخ ووجدان هذه الدولة.

توجه الدولة لمساندة العمال ودعم بشكل غير مسبوق

وأضافت «البدوي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ بناء الجمهورية الجديدة الذي يجري حاليا هو استكمال لمراحل سابقة، موضحا أن هذه الفترة تشهد توجه الدولة لمساندة العمال ودعم بشكل غير مسبوق.

وأكد أنه منذ 2014 حتى الآن نظام أجور العمال تتغير في مصر، وبدأ سن قرارات الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن هذا القرار يتطور بشكل منتظم وفقا لتطور الأسعار المحيطة به، موضحا أن الحد الأدنى للأجور هذه الفترة تطور 8 مرات متتالين منذ عام 2017 حتى اليوم وصل إلى 6 آلاف جنيه.

الدولة المصرية تركز على العمال الأقل دخلا

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنّ الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، بدأت تركز على العمالة الأقل دخلا، بالإضافة إلى أن العمالة غير المنتظمة كانت هدف للدولة المصرية، موضحا أن خلال أزمة كورونا صدر 6 منحات للعمالة غير المنتظمة، ثم بعد الانتهاء من أزمة كورونا منحوا شهادات أمان، بالإضافة إلى أن على المستوى التشريعي الدولة اهتمت كثيرا بهم من خلال وضع قانون التأمين الاجتماعي والصحي.