النائبة ميرال الهريدي: عمال مصر بوابة النجاح والركيزة الأساسية للبناء

هنأت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، شعب مصر وعمالها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، موجهة لهم الشكر والتحية على ما بذلوه وما يقدمونه من مجهودات مضنية لضمان استقرار البلاد والحفاظ على اقتصادها، والعمل على رفعة هذا الوطن.

إسهامات في شتى ميادين الحياة

وقالت ميرال الهريدي في بيان لها اليوم، إنَّ العمال هم نواة أي عمل ناجح واللبنة الأولى في أي إنجاز تحققه أي مؤسسة داخل الدولة، وتخصيص عيد لهم يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات في شتى ميادين الحياة، مؤكّدة أنَّ كفاءة وقوة العامل المصري في كافة المجالات يجعلهم شركاء للوطن في كل النجاحات.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنَّ عمال مصر يواصلون الليل بالنهار حبًا في وطنهم وإيمانًا بأن العمل هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في كل المجالات، لذا فهم الركيزة الأساسية في بناء حاضر ومستقبل الدولة المصرية، وتعزيز مسيرة التنمية والإنتاج التي تسير فيها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأشادت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم عمال مصر وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، تقديرًا لجهودهم في دعم مجهودات الدولة نحو تحقيق التنمية والنهوض بالاقتصاد المصري، رغم الظروف والأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، فعبروا بالبلاد من مرحلة مواجهة التحديات إلى مرحلة الاستقرار ثم البناء والتنمية المستدامة والإنتاج.