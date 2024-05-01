«جريس» تصل إلى العالمية في الفخار.. «صباح الخير يا مصر» يحتفي بالقرية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، تقريرا تلفزيونيا عن عمال قرية جريس.

قرية جريس قلعة صناعة الفخار في مصر

وأفاد التقرير بأن قرية جريس توجد في المنوفية، وتطلق عليها قلعة صناعة الفخار في مصر، حيث أن جميع البيوت تعمل بالفخار، موضحا أن قرية جريس للفخار هي الأولى على مستوى الجمهورية في حجم الإنتاج، بالإضافة إلى أنها تصدر الفخار لخارج البلاد.

دخول الفخار في صناعات عديدة

وقال فوزي محمود أحمد غنيم، صانع أواني فخارية، إن مهنة صناعة الفخار قديمة جداً، موضحا أنها مذكورة في القرآن الكريم في سورة الرحمن، مشيرا إلى أنه في الستينات من القرن الماضي كان كل منتجات الفلاحين في الدولة مصنوعة من الفخار.

وأضاف «غنيم»، خلال حوراه مع برنامج صباح الخير يا مصر، «الفخار من أطهر الصناعات لما بتشرب في القلة بتشعر أنها ترويك، لأنها تجدد المياه داخلها، الفخار الأكل والشرب به صحي 100%»، موضحا أن الفخار يدخل في كل الصناعات، يدخل في الديكورات المختلفة والإضاءات.