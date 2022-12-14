متحف التحرير يعرض أقدم قناع في مصر القديمة.. مصنوع من فخار وطين محروق

قالت صباح عبدالرازق مديرة المتحف المصري بالتحرير، إن أقدم قناع أثري في مصر القديمة يعرض حاليا، داخل قاعة 43 بالطابق الأرضي في المتحف، موضحة أنه يرجع إلى عصر نقادة الثانية، ومصنوع من الفخار والطين المحروق.

العثور على القناع في الكوم الأحمر بالصعيد

وأضافت مديرة المتحف المصري بالتحرير، في تصريحات لـ «الوطن»، أن القناع جرى العثور عليه في الكوم الأحمر بالصعيد، ويرجع إلى ما بين عامي 3800 إلى 4000 قبل الميلاد، مشيرة إلى أن أهم ما يميز القناع عن غيره أنه الاكتشاف الوحيد الذي جرى العثور عليه في العصور المبكرة، ويبرز ملامح الوجه كاملة، فهو يبرز العينين والفم، ويسمى «هيراكونبوليس».

معرض مجموعة من حلي الملكة «إياح حتب» والدة أحمس

ويعرض المتحف المصري لوح مومياء لتابوت داخلي لسيدة تدعى «إيزيس ورت» وموميائها، وهذا اللوح يصور إيزيس العظيمة كإله، ويغطي سطحه مشاهد من كتاب الموتى تتضمن منظرا لمحاكمة المتوفى ووزن القلب، إضافة إلى معرض لمجموعة من الحلي للملكة «إياح حتب» والدة الملك أحمس طارد الهكسوس عند مدخل المتحف، ويعرض قلادة عريضة من الذهب، وسلسلة من الذهب بها جعران مطعم باللازورد التي تصنف واحدة من أجمل قطع الحلي من بداية الأسرة 18.