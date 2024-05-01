تراجع أسعار الذهب العالمية لأدنى مستوى لها في 4 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب عالميا يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها منذ 4 أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من البنك المركزي الأمريكي يمكن أن يوفر المزيد من الدلالات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 2284.44 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل في وقت سابق من الجلسة، وتراجعت الأسعار بما يصل إلى 2% أمس الثلاثاء بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

140 دولارا تراجعا في أسعار الذهب

وانخفضت أسعار الذهب عالميا بأكثر من 140 دولارًا بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل الماضي، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2293.10 دولار للأوقية.

وقالت وكالة رويترز، إنَّ التركيز الآن يتركز على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأمريكي اليوم وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول، فمن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5%.

ومع أن الذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بذلك الأصل الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 26.37 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.2% إلى 935.80 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 945.53 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى في نحو شهرين في الجلسة السابقة.