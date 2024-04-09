«جولد بيليون»: 14.5% زيادة في أسعار الذهب العالمية منذ بداية 2024

ارتفعت أسعار أونصة الذهب العالمي، اليوم، لتسجل مستوى تاريخيا جديدا في ظل استمرار رحلة صعود أسعار الذهب العالمي مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن، يأتي هذا قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية إضافة إلى محضر اجتماع البنك الفيدرالي.

سجل سعر الذهب الفوري ارتفاع خلال جلسة اليوم بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2365 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2339 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2356 دولار للأونصة.

الذهب يسجل مستوى تاريخيا

يأتي ارتفاع الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي كما يعد ارتفاع للجلسة العاشرة من اجمالي 11 جلسات، ليستمر الذهب في تسجيل مستوى تاريخي جديد كل جلسة لمدة 8 جلسات متتالية.

منذ بداية العام ارتفع سعر الذهب بنسبة 14.5% ومنذ أن بدأ الذهب موجة الصعود الأخيرة في بداية مارس وحتى أعلى سعر سجله الذهب اليوم شهد ارتفاع بنسبة 15.7% ليربح 321 دولار للأونصة.

المخاوف من تفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة بعد أن هددت إيران بعمل عسكري ضد إسرائيل، أبقت الطلب على الذهب كملاذ آمن متفائلًا إلى حد كبير، كما أن الاشتباكات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا أخذت في الاعتبار أيضًا الطلب على الملاذ الآمن، حيث تسببت الضربات الأخيرة على محطة زابوريزهيا للطاقة النووية في إثارة قلق عالمي.

بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر يوم غداً تظل هي محور اهتمام الأسواق هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تشهد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين بقاء التضخم في الولايات المتحدة ثابتًا بشكل كبير.

البيانات الأخيرة عن معدلات التضخم الأمريكي تظهر استقرار مما يدل على أن الضغوط التضخمية لا تزال متواجدة، هذا بالإضافة إلى صدور تقرير الوظائف غير الزراعية عن الولايات المتحدة الأمريكية والذي شهد ارتفاع أكبر من المتوقع في أعداد الوظائف الجديدة ومعدلات الأجور بالإضافة إلى تراجع في معدلات البطالة.

بيانات الوظائف أظهرت قوة قطاع العمالة الأمريكي وقدرته على مواجهة الارتفاع الحالي في أسعار الفائدة، وبالتالي قد يعمل هذا على دفع البنك الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

خفضت الأسواق من توقعاتهم بقيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة للمرة الأولى في يونيو القادم بعد تقرير الوظائف إلى 51%، لتتوقع الأسواق حالياً أن تتراجع الفائدة الأمريكية مرتين فقط هذا العام، بعد ان كانت توقعات الأسواق السابقة تشير إلى خفض الفائدة من 3 إلى 4 مرات في 2024.

اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي

من المقرر أيضًا صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس يوم الأربعاء، وبينما قدم البنك بعض الإشارات الحذرة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، حذر عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا بعد الاجتماع من أن التضخم الثابت سيؤخر أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام.