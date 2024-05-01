تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 1-5-2024 في محلات الصاغة، حيث أعلنت شركة ومؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب «جولد بيليون» أنّ التراجع بقيمة 25 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ووفق بيانات الأسعار من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسة «جولد بيليون»، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم في الصاغة

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3486 جنيهًا للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية، وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2614 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 24 ألفًا و400 جنيه، دون سعر المصنعية والضريبة.

وتشهد أسعار الذهب عالميا في الوقت الحالي تذبذبا كبيرا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2285 دولارًا، وارتفع الذهب عقب زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية.