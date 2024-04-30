أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. اعرف عيار 21 وصل كام؟

استقرت أسعار الذهب بمحلات الصاغة المصرية، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-4 -2024، بعد أن تراجع في التعاملات المسائية بنحو 15 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 3075 جنيهًا، وفقًا لآخر تحديثات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

وترصد «الوطن» أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم، بمحلات الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن في 3514 جنيهًا للشراء، و3491 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة 3075 جنيهًا للشراء، و3055 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة المصرية 2636 جنيهًا للشراء، و2619 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن، و2050 جنيهًا للشراء، و2036 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحلات الصاغة 24 ألفا و600 جنيه.