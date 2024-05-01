وكيل «تشريعية النواب»: الرئيس استحدث أفكارا خارج الصندوق لجذب الاستثمارات

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الصناعة قاطرة التنمية، وسر التقدم، وأساس جوهري للاقتصاد الوطني، موضحا أن الرئيس أعطى أولوية قصوى للصناعة، واستحدث أفكارا خارج الصندوق لجذب الاستثمارات لقطاع الصناعة، منها علي سبيل المثال لا الحصر الرخصة الذهبية.

وأكد الطماوي أن مجلس النواب والحكومة عملا معا على إجراء تعديلات تشريعية مهمة تحقق توجهات الرئيس و تطلعاته لهذا القطاع المهم، بدءا من قانون الاستثمار، وحزمة المزايا الضريبية وهيئة التنمية الصناعية.

نقلة نوعية في انخفاض نسب البطالة

وأضاف أن اهتمام الرئيس بالعمال والصناع أحدث نقلة نوعية في انخفاض نسب البطالة، واستيعاب العمالة اليومية والمؤقتة، وأحدث نموا تدريجيا في الناتج القومي.