منظومة تعليمية متكاملة في سيناء.. إنشاء 3094 مدرسة خلال 10 سنوات

حققت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طفرة لإنشاء منظومة تعليمية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات، في إطار جهودها المستمرة لتطوير نظام التعليم في مصر وتحسين جودته.

زيادة عدد المدارس والفصول

ووفق ما نشره مركز معلومات مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فما تجنيه أرض الفيروز «سيناء» هو ثمار تنفيذ استراتيجيات في مجال التعليم وإنشاء منظومة تعليمية متكاملة خلال 10 سنوات، وجاءت أهم محاورها كما يلي.

- زيادة عدد المدارس 22.3% حيث وصل عددها إلى 3094 مدرسة عام 2023-2024، مقابل 2530 مدرسة عام 2013-2014.

- زيادة عدد الفصول بنسبة 15.9%، حيث بلغ عددها 24.1 ألف فصل عام 2023-2024، مقابل 20.8 ألف فصل عام 2013-2014.

- زيادة عدد المقيدين بالمدارس بنسبة 40.1%، حيث وصل إلى 937.8 ألف طالب عام 2023-2024، مقابل 669.2 ألف طالب عام 2013-2014.

- إنشاء 7 مدارس يابانية لأول مرة في سيناء ومدن القناة.

- إنشاء 4 مدارس تكنولوجية تطبيقية، ومد كابلات الفايبر لـ138 مدرسة ثانوية.

- توزيع 116.1 ألف جهاز تابلت لطلاب المرحلة الثانوية.