إسعاد يونس تحتفل بتصدرها التريند قبل عرض حلقتها مع ياسمين عبد العزيز

احتفلت الفنانة إسعاد يونس بتصدرها التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما روجت لحلقتها المرتقبة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامجها «صاحبة السعادة»، ومن المقرر عرض الحلقة على جزئين يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 مايو عبر قناة DMC.

ونشرت إسعاد يونس صورة تجمعها بياسمين عبد العزيز من كواليس الحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «عاملين أزعرينا».

وتشهد الحلقة حديث الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تفاصيل انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، حيث يعد ظهورها مع إسعاد يونس هو أول لقاء تلفزيوني لها بعد انفصالها، إلى جانب الحديث عن بداية مشوارها الفني والعمل بالإعلانات التلفزيونية.

يشار إلى أن شاركت الفنانة إسعاد يونس مؤخرًا في مسلسل كامل العدد +1، من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، ألفت أمام، صدقي صخر، من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.