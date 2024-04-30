إسعاد يونس تتحدث عن تجربتها في حوار مفتوح بمعرض أبو ظبي للكتاب

شهد معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 33، مساء اليوم، حوارًا مفتوحًا مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، تناولت خلاله مسيرتها الفنية الطويلة التي تمتد لأكثر من 40 عامًا.

وتحدثت الإعلامية إسعاد يونس عن تجاربها المختلفة في التمثيل والتقديم التلفزيوني والإنتاج، وكتابة المقال، مؤكدة أن إصدارها القادم سيكون كتاب في «استقبال فخامة الرئيس» والذي يدور في جو خيالي.

كما شاركت مع الجمهور بعض ذكرياتها الشخصية مع أسرتها الفنية والتي لعب خلالها والدها دورا مهما في فتح آفاق من الثقافة والفن من خلال مكتبته الضخمة وتشجيعه المستمر الذي كان سببا في وضعها على أول الطريق من خلال تشجيعه لها على تقديم أول عمل كتبته للتلفزيون لتصويره.

منصة مهمة لنشر الثقافة والمعرفة

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، واعتبرت أنّه منصة مهمة لنشر الثقافة والمعرفة وتبادل الأفكار بين مختلف الحضارات.

كما وجهت الشكر للقائمين على المعرض على دعوتها للمشاركة، مؤكدة أهمية دور الكتب في تنمية العقول وتثقيف الأجيال.

ووجهت رسالة تحفيزية للشباب، حثتهم فيها على السعي وراء أحلامهم، وعدم الاستسلام للتحديات، مؤكدةً أن النجاح يتطلب المثابرة والعمل الجاد.

وأكدت يونس على إيمانها الراسخ بأهمية التعليم ودوره في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشددةً على ضرورة دعم الأطفال ورعايتهم، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها المنطقة العربية.

وشاركت صاحبة السعادة مع الجمهور فلسفتها الخاصة حول السعادة، مؤكدةً أن السعادة الحقيقية لا تأتي من الماديات أو الشهرة، بل من العطاء وتقديم المساعدة للآخرين.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع إسعاد يونس خلال الحوار، وطرحوا عليها العديد من الأسئلة حول حياتها المهنية والشخصية، كما عبروا عن إعجابهم بتجاربها وتأثيرها على الثقافة العربية.

حضور كبير من رواد المعرض

وشهد الحوار حضورًا كبيرًا من رواد المعرض من مختلف الأعمار والجنسيات، الذين حرصوا على الاستماع إلى إسعاد يونس والتعرف على تجاربها وآرائها.

وأكدت أهمية دور الفن في المجتمع، واعتبرت أنّه أداة مهمة للتعبير عن الذات ونقل الأفكار والتأثير على الجمهور.

وفي الختام، شاركت مع الجمهور بعض ذكرياتها من كواليس الأعمال الفنية التي شاركت فيها، وتحدثت عن التحديات التي واجهتها خلال مسيرتها المهنية.

أعربت إسعاد يونس عن تفاؤلها بمستقبل الثقافة العربية، واعتبرت أنّه مستقبل واعد مليء بالإمكانيات.

ووصفت إسعاد يونس مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بالتجربة الرائعة، مؤكدةً على أهمية مثل هذه الفعاليات الثقافية في تعزيز الحوار بين الثقافات وتشجيع القراءة بين أفراد المجتمع.

يذكر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويستمر حتى 7 مايو المقبل.