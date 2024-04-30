بشرى للمعلمين المتظلمين في الدفعة الأولى لمسابقة 30 ألف معلم

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في إطار حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة المستمرة لجميع المستجدات المتعلقة بمسابقة «30 ألف معلم- الدفعة الأولى»، جرى التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء إعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية.

تسجيل البيانات

ونوهت وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة قيام المعلمين والمعلمات الذي تقدموا بالتظلمات بالتسجيل من خلال الموقع التالي: http://miltraining.mod.gov.eg وذلك في التوقيتات التالية:

- تسجيل البيانات الأساسية في المدة (1 إلى 5 مايو 2024).

- تسجيل البيانات الاجتماعية في المدة من 4 إلى 8 مايو 2024.

وتيسيرًا من الوزارة على المعلمين المستهدفين سيتم إرسال تعليمات إعادة اجتياز التدريبات من خلال المديريات التعليمية بالمحافظات.