الفنانة بشرى تطرح أغنية رنة الخلخال.. الرابعة في ألبومها الجديد

طرحت الفنانة بشرى، أغنيتها الجديدة التي جاءت تحت عنوان رنة الخلخال»، وذلك من ألبومها الجديد «في حتة تالتة»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث جاءت الأغنية ضمن خطة بشرى للعودة إلى الساحة الغنائية مرة أخرى.

تفاصيل أغنية رنة الخلخال لـ بشرى

وجاءت أغنية رنة الخلخال لـ بشرى، من كلمات أحمد حداد، وألحان حازم شاهين، وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، حيث تعتبر الأغنية الرابعة في الألبوم، بعد طرح «الليل و369 وأنا مشكلة»، خلال الفترة الماضية وتحقيقها نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات مرتفعة.

آخر مشاركة فنية للفنانة بشرى

وكانت آخر مشاركة فنية للفنانة بشرى، من خلال فيلم معالي ماما، الذي جرى طرحه العام الماضي، وكانت أحداثه تدور في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الأم بأطفالها في ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها، مثل عملها في منصب كبير والمزيد من التحديات التي تواجهها.

وشارك في بطولة فيلم معالي ماما، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمود الليثي، نور قدري، شيماء سيف، سامي مغاوري، كريم مغاوري، علاء مرسي، شريف باهر، حسام داغر، محمد علي رزق، إسماعيل شرف، إيمان السيد.