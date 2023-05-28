انفصال الفنانة بشرى وزوجها سالم هيكل بعد زواج استمر 3 سنوات

انفصلت الفنانة بشرى وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل بعد زواج استمر ما يقرب من 3 سنوات، كانت قد بدأت قصتها خلال مهرجان الجونة عام 2020.

بشرى وسالم تزوجا فى عام 2020

طلبت بشرى خلال حديثها لـ«الوطن»، احترام خصوصيتها وعدم الخوض في تفاصيل شخصية، مؤكدة على أن الطلاق تم فى هدوء لاحترام كل منهما الطرف الثاني.

وأشارت بشرى إلى أنها تعمل حاليا على عدد من المشاريع الفنية الجديدة من أبرزها فيلم أولاد حريم كريم الذى من المقرر أن يقوم ببطولته الفنان مصطفى قمر.

بشرى تواصل العمل على أولاد حريم كريم

بشرى كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية رنة الخلخال، من كلمات أحمد حداد، وألحان حازم شاهين، وتوزيع الموسيقار إسلام صبري، حيث تعتبر الأغنية الرابعة في الألبوم، بعد طرح «الليل و369 وأنا مشكلة»، خلال الفترة الماضية وتحقيقها نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات مرتفعة.