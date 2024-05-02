هجوم على المخرج باري جنكينز بسبب فيلم Mufasa: The Lion King

مجموعة من الانتقادات وجهها الجمهور للمخرج الأمريكي باري جنكينز، بعد طرح شركة ديزني البرومو الدعائي الأول لفيلم Mufasa: The Lion King على منصات التواصل الاجتماعي، وهو الفيلم المقرر طرحه في دور العرض السينمائي بحلول 20 ديسمبر المقبل.

شارك جنكينز البرومو الدعائي الأول لفيلم Mufasa عبر حسابه على موقع «X»، بعد صدوره يوم الاثنين، ما دفع بعض المعجبين إلى انتقاد المخرج المعروف بفيلمي «Moonlight» و«If Beale Street Can Talk» الحائزين على جائزة الأوسكار، بسبب عمله في الفيلم، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وجاء من ضمن التعليقات: «يمكنك عمل فيلم ديزني مقابل الشيك، من أجل العمل على مشاريعك العاطفية في وقت لاحق، ولكن ليس عليك أن تتصرف بهذه الطريقة»، وفي تعليق آخر: «باري، أنت جيد جدًا وموهوب بالنسبة لآلة إيجر الخالية من الروح»، وذلك في إشارة إلى الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر.

البرومو الدعائي لـ«Mufasa: The Lion King»

المخرج باري جنكينز يرد على الهجوم ضده

رد جنكيز على الانتقادات، قائلا: «لا يوجد شيء بلا روح في فيلم The Lion King، على مدى عقود، جلس الأطفال في قاعات السيما في جميع أنحاء العالم يختبرون الحزن الجماعي لأول مرة، بلغات لا تعد ولا تحصى، لقد كان أقوى وعاء للتعاطف المجتمعي».

ويحكي الفيلم القصة الدرامية لوالد سيمبا، موفاسا، الشبل اليتيم الذي نشأ ليصبح حاكمًا حكيمًا وقويًا ورحيما، وهو من بطولة أصوات النجوم بيونسيه، آرون بيير، بالإضافة إلى كلفن هاريسون جونيور.