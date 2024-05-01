قطع المياه عن 9 مناطق في الشيخ زايد لمدة 8 ساعات لأعمال الصيانة غدا

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد قطع مياه الشرب عن 9 مناطق وهي: (المستقبل الحي 12 - الكونتننتال - روضة زايد - دار مصر 12 - الإسكان الحدائقي - كمبولكس – زايد ديونز - الحي الثامن - المستثمر الصغير)، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح غدٍ الخميس الموافق 2024 مايو 2، وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.

صيانة دورية لشبكات مياه الشرب

وأوضح جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد في بيان له، أنَّ قطع المياه نظراً لقيام جهاز المدينة ببعض أعمال الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، مؤكّداً أنَّه ستتمّ عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة.