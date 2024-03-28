إغلاق مزلقان الشيخ زايد بالإسماعيلية لمدة 24 ساعة غدا الجمعة

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، عن إغلاق مزلقان الشيخ زايد بشكل كامل لمدة 24 ساعة متواصلة، بسبب أعمال الصيانة التي تنفذها الهيئة العامة لسكك حديد مصر.

إغلاق مزلقان الشيخ زايد أمام السيارات لمدة يوم كامل

وبحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ فإن تقرر إغلاق مزلقان الشيخ زايد أمام السيارات لمدة يوم كامل ابتداء من غدا الجمعة إلى يوم السبت، ليكون بديل لذلك مزلقان الدوحة «الدائري»، ومزلقان أمون بطريق الكوكاكولا.

وكانت الهيئة العامة للسكك الحديدية في محافظة الإسماعيلية، أعلنت تطوير عدد من المزلقانات الرئيسية داخل أحياء المحافظة وفي المراكز والقرى، ضمن خطة التطوير التي تشهدها السكك الحديدية.

غلق مزلقان عبد الحكيم عامر

وفي 10 فبراير الماضي، أغلقت الهيئة مزلقان عبد الحكيم عامر، ضمن جهود الدولة لتطوير عدد من المزلقانات على مستوى الجمورية، والصيانة الدورية من قبل هيئة السكك الحديدية، لحين أن تم الانتهاء من عمليات الصيانة وإعادة فتح المزلقان مرة أخري.

وافتتحت هيئة مزلقان مركز فايد بعد انتهاء عمليات الصيانة اللازمة له على مدار شهري يناير وفبراير، ضمن خطة الصيانة علي خط نفيشة السويس.