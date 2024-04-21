اتحاد الناشرين المصريين يعلن فتح باب الاشتراك بجائزة الشيخ زايد للكتاب

قال اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران، إنَّ الأمانة العامة لجائزة الشيخ زايد للكتاب دعت دور النشر لتقديم ترشيحاتها للدورة التاسعة عشرة 2024-2025 على أنّ تستمر الجائزة بتلقي الترشيحات حتى الأول من سبتمبر للعام الجاري 2024.

طريقة المشاركة في جائزة الشيخ زايد

وأضاف بيان صادر عن اتحاد الناشرين المصريين في بيان صحفي، أنه يمكن لدور النشر المشاركة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2024 تقديم ترشيحاتها وتسليمها على جناح مركز أبو ظبي للغة العربية.

علماً بأن شروط الجائزة تنص على أنه لا يحق ترشيح الكتاب المشارك لجوائز عربية أخرى في نفس الدورة، للتفاصيل وكافة المعلومات حول أفرع الجائزة الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة عبر هذا الرابط.

مشيرًا إلى البريد الإلكتروني هو info@zayedaward.ae، والهاتف:6309 657 2 971+، واتس اب:0440 264 50 971+.