قرارات «تعليم الجيزة» استعدادا لامتحانات التيرم الثاني: ممنوع الإجازات

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات مهمة وعاجلة للإدارات التعليمية، وذلك استعداداً لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والمقرر أن تنطلق يوم 8 مايو المقبل.

ممنوع الإجازات والاعتذارات

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة رفع درجات الاستعدادات القصوى مع منع الإجازات أثناء فترة الامتحانات، والتنيه عن عدم تقديم أي اعتذارات عن المراقبة إلا من خلال القومسيون الطبي المعتمد، مؤكّدة اتباع التعليمات التالية:-

- متابعة ومراجعة إجراءات العملية الامتحانية ورفع تقرير يومي عن سير الامتحانات إلى مكتب وكيل المديرية مع ضرورة المراقبة الدقيقة لأعمال الامتحانات.

- ضرورة توعية للطلبة وأولياء الأمور على صفحات الإدارات التعليمية والمدارس بالتنبيه على عدم اصطحاب الطالب للهاتف المحمول أثناء التواجد داخل اللجان، لأداء الامتحان، حتى وإن كان مغلقا، كي لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه.

- ضرورة التنبيه علي الملاحظين بإعطاء جميع الطلاب كامل الوقت المخصص للورقة الامتحانات، بداية من تسليم الورقة وفي حالة الامتحان الإلكتروني بداية من دخوله على المنصة الإلكترونية ببدء الامتحان.

- التنبيه على مدارس الثانوي العام المجهزة تكنولوجيا بمراجعة البنية التكنولوجية للتأكد من صلاحيتها.

- ضرورة توزيع جميع مدرسي الحاسب الآلي على اللجان للعمل على متابعة الامتحانات الإلكترونية لطلاب المرحلة الثانوية.