«الاتصالات»: التوسع في إنشاء مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتريية والتعليم والتعليم الفني، لتمكين طلاب المدارس من تعلم قواعد وعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار وزير الاتصالات خلال اجتماعه مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، إلى أنّه لا يمكن تحقيق نهضة دون الاهتمام بمحور التعليم وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لتجهيزهم مبكرا لسوق العمل، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل في المستقبل؛ لافتا إلى أنّه جرى التعاون مسبقا لتنفيذ مشروع منذ سنوات لربط 2563 مدرسة.

تأهيل وتنمية مهارات طلاب المدارس

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنّ هناك العديد من مشروعات التعاون بين الوزارتين الجاري تنفيذها لإعداد أجيال متخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة من خلال تأهيل وتنمية مهارات طلاب المدارس في التخصصات الحديثة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، من خلال مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تشمل مبادرة براعم مصر الرقمية للطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي، ومبادرة أشبال مصر الرقمية للطلاب من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي.

مدارس WE

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتريية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس we للتكنولوجيا التطبيقية، التي تهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادرة على المنافسة بسوق الاتصالات المحلي والإقليمي والدولي؛ مشيرا إلى إنشاء 12 مدرسة في عدد من المحافظات، ومن المقرر إنشاء 5 مدارس جديدة خلال العام الدراسي المقبل ضمن خطة تستهدف إنشاء مدرسة بكل محافظة.