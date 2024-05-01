تغريم شركات المحمول 33 مليون جنيه لسوء الخدمة عن الربع الأول من 2024

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ مجموعة من الإجراءات لرفع مستوى جودة المكالمات المقدمة للمستخدمين، مشيرا إلى تغريم شركات المحمول 33 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول لعام 2024، وذلك عن تجاوز معايير جودة خدمات التليفون المحمول.

تغريم شركات الاتصال 33 مليون جنيه

وأضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيانه، أنه اعتمد 743 محطة تغطية جديدة خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 7% مقارنة بالربع الأول لعام 2023، مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية

وأشار التقرير إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كثف مجهوداته في تنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أنه تمت إزالة 705 أجهزة غير شرعية خلال الربع الأول لعام 2024، فضلا عن توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات بقرى حياة كريمة والطرق والمناطق النائية.

وأكدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات باستخدام شبكات التليفون المحمول لعدد 63 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، 11 منطقة نائية، 7 طرق.