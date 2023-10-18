شركات المحمول تدعم غزة.. مكالمات دولية مجانية لمدة 7 أيام

أعلنت شبكة «أورانج مصر» عن مساندة عملائها في مصر، للاطمئنان على ذويهم في عزة عبر 7 أيام من المكالمات المجانية إلى غزة؛ تضامنا مع أسر المصريين هناك.

دعم غزة

وقالت أورانج في بيان صادر عنها إنه «حرصا منها على مساندة ودعم العملاء للاطمئنان على سلامة ذويهم في ظل الأحداث الراهنة في غزة، ستتاح مكالمات دولية إلى غزة مجانا لمدة 7 أيام بداية من غد الخميس».

الاتصالات تدعم غزة

وقالت في بيان صادر عنها إنه «اتصالات دايمًا معاك عشان كده عملتلك أسبوع مكالمات مجانية ابتداءً من 19 أكتوبر، تكلم بيهم غزة عشان تطمن على أهلك وأصحابك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».

شركة فودافون

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شبكة فودافون مصر عن 7 أيام من المكالمات المجانية إلى غزة؛ تضامنا مع أسر المصريين هناك، وكذلك شركة اتصالات أعلنت عن مكالمات لمدة 7 أيام إلى غزة.